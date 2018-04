Parcheggi in centro, arriva il disco orario

Adeguamento della segnaletica con l’obbligo di disco orario nelle aree parcheggio di alcune zone del centro urbano e dell’immediata periferia.

L’annuncio dell’assessore alla Mobilità e ai Parcheggi, Carla Mannetti, sulle zone di sosta in cui entra in vigore il disco orario.

Mannetti: «Vi saranno comunque aree libere da disco orario, fermo restano la gratuità della sosta».

«Nelle more della risoluzione della complessa vicenda legata al Parcheggio di Collemaggio e alla luce di criticità riscontrate dalle pattuglie della Polizia municipale o segnalate dai cittadini stiamo procedendo all’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale e all’introduzione del disco orario, ferma restando la gratuità della sosta, su viale Alcide De Gasperi, nel quartiere del Torrione, in piazza d’Armi (nel parcheggio a servizio del mercato) e in viale Corrado IV». Lo annuncia l’assessore alla Mobilità e ai Parcheggi, Carla Mannetti, che precisa: «Vi saranno comunque aree di sosta libere e altre riservate ai disabili. L’area di parcheggio con disco orario verrà estesa, prossimamente, anche a via Pescara, via Tagliacozzo, zona della Villa Comunale, viale Gran Sasso e piazza San Bernardino. Stiamo effettuando le opportune valutazioni, infine, per quanto riguarda il viale della Croce Rossa, dove, di concerto con l’assessorato alle Opere pubbliche, dovremo procedere a interventi di messa in sicurezza, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, adeguamento della segnaletica e regolamentazione delle aree di sosta prospicienti. A breve procederemo, inoltre, previa accordo con le società di trasporto, all’ampliamento delle fermate per gli autobus extraurbani sulla strada statale 80, in prossimità dell’incrocio con la strada statale 17 e della Caserma Pasquali Campomizzi. Un programma complesso – ha concluso l’assessore Mannetti – volto a garantire il miglioramento dei servizi e la regolamentazione della sosta, a beneficio sia dei cittadini sia delle attività commerciali».