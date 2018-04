Incendio su via Castello, paura nel ristorante

Paura per l’incendio che ha coinvolto il ristorante Arrosticini Divini. Vigili del Fuoco in azione su via Castello.

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri su via Castello. Le fiamme – come riferitoci da un nostro lettore – si sono sviluppate dalla canna fumaria del ristorante Arrosticini Divini. All’interno diversi clienti in procinto di terminare il pranzo. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco.

Tanta la gente accorsa sul posto anche dal vicino auditorium e parco del Castello.

Il titolare del locale, comunque, assicura che l’episodio non è stato preoccupante: «Usciva un po’ di fumo dalla canna fumaria e per precauzione abbiamo chiamato i vigili del fuoco per far controllare, ma non è stato un vero e proprio incendio. Non c’erano clienti nel ristorante e la canna fumaria del palazzo è a norma».[FM]