Dipartimenti, ecco i nuovi direttori

Oggi la Giunta regionale per chiudere l’iter di nomina dei nuovi direttori di dipartimento. Rimane in sospeso quello delle opere pubbliche.

Nella riunione di Giunta di oggi, all’ordine del giorno anche la conclusione dell’iter per la nomina dei sei direttori dei dipartimenti regionali. Come ricorda il quotidiano Il Centro, per quello delle Opere pubbliche bisognerà attendere ancora un po’, visto che il bando per la presentazione dei curriculum scade oggi.

Dipartimenti, i nomi dei nuovi direttori.

Secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano, «i più che probabili direttori sono Antonio Di Paolo (Politiche dello sviluppo rurale e della pesca), Angelo Muraglia (che torna al dipartimento per la Salute e il Welfare), Emidio Primavera (Trasporti, mobilità, reti e logistica), Piergiorgio Tittarelli (Sviluppo economico, politiche del lavoro, dell’istruzione, della ricerca e dell’università), Francesco Di Filippo (Turismo, cultura e paesaggio), Stefania Valeri (Avvocatura). Alla direzione generale dell’ente dovrebbe essere riconfermato l’attuale direttore, Vincenzo Rivera».