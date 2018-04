Allarme disperso, stava solo dormendo

Vigili del fuoco in azione per un giovane chiuso in casa che non rispondeva, poi la sorpresa: lo trovano addormentato.

È scattato nel tardo pomeriggio di oggi l’allarme per un giovane che, chiuso in casa, non rispondeva agli innumerevoli tentativi di contattarlo da parte dei famigliari, i quali, preoccupati per le sue sorti, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti in un appartamento di via Antica Arischia.

L’allarme e l’intervento dei vigili.

Considerata la situazione allarmante, i vigili del fuoco si sono recati sul posto, allertando contemporaneamente il 118. Giunti sul posto, hanno suonato al campanello, senza ricevere risposta, come denunciato dai famigliari del giovane. A quel punto gli operatori hanno forzato la porta, entrando nell’appartamento grazie all’utilizzo di una scheda che ha fatto scattare la serratura.

La sorpresa, il giovane dormiva.

Una volta dentro, i vigili del fuoco hanno cercato il giovane; fortunatamente non si era sentito male o peggio, si era semplicemente addormentato profondamente. In quel momento sono giunti anche gli operatori del 118, che per fortuna sono potuti rientrare senza intervenire. Grande sollievo da parte dei soccorritori, per quello che evidentemente non è il primo caso: «Coi ragazzi può capitare…», spiegano comprensivi, ad allarme rientrato.