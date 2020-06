Matteo Salvini a L’Aquila: “Rifondiamo il Paese su cuore, lavoro e sicurezza”

Matteo Salvini torna a L’Aquila: “Tagliando positivo” per la Lega in Abruzzo, “ma adesso mi aspetto uno slancio”.

Riprende “i contatti” dopo il lockdown, Matteo Salvini, a L’Aquila per una conferenza stampa a Palazzo dell’Emiciclo e poi per l’inaugurazione della nuova sede della Lega in via Rosso Guelfaglione. Un ritorno alla politica, perché “La Lega ha sofferto più di tutti la distanza”. Sul tavolo, naturalmente, la questione amministrative, soprattutto quelle legate ai centro più grandi come Chieti e Avezzano, per i quali “la Lega può esprimere candidature vincenti” (Fabrizio Di Stefano e Tiziano Genovesi, ndr). Quindi il monito agli alleati: “Non imponiamo niente a nessuno, siamo umili ma non fessi. Abbiamo dimostrato lealtà, nelle regioni e quando si è trattato di appoggiare candidati degli altri partiti; non avessimo candidati vincenti, non ci interesserebbe giocare a mettere bandierine, ma visto che ci sono è giusto esprimerli”.

Per quanto riguarda invece il livello regionale, Salvini ha parlato di “tagliando positivo, la prendo come una buona partenza, ma adesso mi aspetto un’azione di slancio, soprattutto verso quel popolo dimenticato dal Governo, verso i più deboli”.

Naturalmente al centro del discorso del senatore, anche la politica nazionale, con le critiche al governo Conte, che “in questi tre mesi spuntava in tv anche quando guardavo i cartoni animati; dei 400 miliardi di prestiti garantiti subito dalla banche, annunciati il 6 aprile sono in lavorazione, nemmeno erogati, solo 25 milioni”. Insomma “fiducia zero” nei confronti del Governo.

Nelle parole del coordinatore regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, poi, il “rapporto” sull’attività svolta a livello regionale “per sopperire alle mancanze del Governo”, con le 12 leggi regionali approvate e le 6 che stanno procedendo nelle commissioni: “La Lega ha dimostrato di saper fare della concretezza il proprio modello operativo”. Sul tavolo gli oltre 100 milioni previste dalle varie leggi regionali, dai contributi a fondo perduto per i mancati fatturati delle aziende, ai fondi per le attività balneari, contributi per le zone rosse, la sospensione tasse Arap, degli affitti delle case popolari e le altre iniziative targate Lega.

In “forno” altre due iniziative legislative, tra cui una riguardante l’Ability bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il Family bonus per le famiglie che vogliono attivare un’attività turistica, trasformando la propria abitazione: “Sostanzialmente stiamo andando avantinrispetto agli impegni assunti con gli abruzzesi meno di un anno e mezzo fa, con determinazione e concretezza che definisce la nostra attività legislativa politica e istituzionale. La nostra Regione ha tutte le potenzialità per diventare un modello per il Centro Sud italia e per l’Italia intera”.

A seguire, taglio del nastro presso la nuova sede in centro storico, a L’Aquila, con alcuni manifestanti che hanno tentato di intercettare Salvini, che però è arrivato da stradine laterali per questioni di sicurezza.