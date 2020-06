Lega L’Aquila, Matteo Salvini inaugura la nuova sede provinciale

Lega L’Aquila, oggi è il giorno di Matteo Salvini. Visita e inaugurazione della nuova sede del partito

C’è attesa per la visita del leader del Carroccio: taglio del nastro in via Rosso Guelfaglione per la nuova sede della Lega L’Aquila.

Il Segretario Federale della Lega Matteo Salvini non mancherà l’appuntamento inaugurale della nuova sede provinciale, attesa da tempo dai militanti Lega L’Aquila.

Oggi nelle Marche e in Abruzzo, Salvini riparte dal capoluogo di regione per pianificare la Fase 3, a dimostrazione di un’attenzione particolare per la regione e di una sinergia mai mancata con i suoi rappresentanti politici. L’inaugurazione della nuova sede del Carroccio a L’Aquila ci sarà dopo la conferenza stampa nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, con il segretario regionale Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo.

Lega L’Aquila, verso le elezioni

Un appuntamento politico importante anche in vista delle prossime elezioni amministrative, che in Abruzzo vedranno andare al voto 60 Comuni, tra i quali Avezzano. Così Tiziano Genovesi, commissario provinciale della Lega, commenta la visita di Salvini alla redazione del Capoluogo:

“L’attenzione del Segretario federale della Lega alla nostra terra è sempre stata nota ed è stata dimostrata nel corso degli anni. La presenza di oggi è importante perché rimarca l’interesse e la vicinanza del nostro leader nazionale alla provincia dell’Aquila, ancor più alla vigilia di una tornata elettorale che ci vedrà sicuramente protagonisti in molti Comuni abruzzesi. Matteo Salvini ha voluto fortemente essere presente nel capoluogo anche per l’inaugurazione della nuova sede del partito a L’Aquila. Una sede che sarà un nuovo punto di riferimento per la nostra attività politica: vi potremo incontrare imprenditori, famiglie, tutti coloro che avranno istanze da portare e di cui noi ci faremo carico come gruppo politico. Un luogo fisico di ritrovo che molti militanti aspettavano da tempo: ottimo punto di partenza per la Fase 3“.

Lega L’Aquila, Salvini sulla visita nel capoluogo d’Abruzzo

“Sarò felice di ascoltare e di portare proposte. Mentre il governo regala ritardi e burocrazia, la Regione Abruzzo ha stanziato 100 milioni per finanziare imprese, partite Iva, enti, associazioni culturali e sportive”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini,oggi nelle Marche e in Abruzzo.

In particolare sarà a Osimo (Ancona), Montegranaro (Fermo), Fermo, L’Aquila. “Da Roma – ricorda – hanno impugnato alcuni articoli del provvedimento, che però non è in discussione: d’altronde il Governo è lento a pagare la cassa integrazione, ma è rapido a bastonare gli enti locali, come ha fatto anche con la Regione Marche a proposito della chiusura delle scuole e non solo. Siamo impegnati, da Nord a Sud, a lavorare per portare ascolto, buonsenso e soluzioni. Diamo voce all’Italia che non si arrende”conclude il leader leghista.