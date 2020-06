Antonio Padovani Futsal, il Coni boccia il ricorso del Silvi: la Coppa Italia è tua

Il verdetto, questa, volta, è arrivato al Var. Si potrebbe riassumere così la vicenda della Coppa Italia d’Abruzzo. A vincere, di nuovo, è l’Antonio Padovani Futsal: il Coni boccia il ricorso dell’Atletico Silvi.

Festa sul campo, coppa alzata al cielo, foto e bandiere sventolate fieramente. L’Antonio Padovani Futsal si è laureata regina di coppa Italia d’Abruzzo lo scorso gennaio al PalaQuaranta, firmando una vittoria storica. Poi, però, c’è stato il ricorso.

La decisione è passata, quindi, ai tavoli della giustizia sportiva, con la vittoria della coppa Italia d’Abruzzo in Serie C1 di Calcio a 5 rimasta in sospeso per diversi mesi. Fino a ieri, quando è tornata definitivamente nelle mani del Club di Castelvecchio Subequo.

Il Collegio di Garanzia del Coni, infatti, ha respinto il ricorso presentato dall’Atletico Silvi contro l’assegnazione della Coppa Italia di Serie C1, vinta dall’Antonio Padovani nella finale a Pescara dello scorso 6 gennaio.

Confermata, quindi, la sentenza del giudice territoriale, che aveva già respinto il ricorso presentato dagli avversari sconfitti.

“Lo sport vince sempre – il commento del Presidente del club di Castelvecchio Subequo Gianni Costantini – La vittoria sul campo ci ha regalato un’emozione unica, ma anche questa ha un sapore speciale. Un ringraziamento particolare va alla professionista ma sopratutto alla Donna che ha permesso tutto questo, l’Avvocato Flavia Tortorella“.

Antonio Padovani Futsal campione, la vicenda

Tutto è nato dopo la finalissima delle final eight di Coppa Italia C1. L’Antonio Padovani Futsal, dopo una partita infinita, batte l’Atletico Silvi per 4-2 ai tempi supplementari, grazie ad una grandissima prestazione.

Subito dopo il fischio finale l’Atletico Silvi presenta immediato ricorso alla Lega Abruzzo, sostenendo che il tesserato dell’Antonio Padovani, Fabiano Compagnoni, occupasse una posizione irregolare in campo, in quanto il giocatore era stato già trasferito in 3 società diverse – con le quali era sceso in campo – e quindi non aveva il diritto di partecipare alle partite di Coppa.

In primo grado la spunta l’Antono Padovani Futsal, poiché il ragazzo è stato tesserato dalla stessa società dopo essere stato svincolato dalla Lisciani Teramo.

Il Silvi decide quindi di andare avanti e si affida al Giudice sportivo: la sentenza, però, anche questa volta è a favore dell’Antonio Padovani.

Ricorso bocciato, le motivazioni

Sostanzialmente l’Atletico Silvi sosteneva che con la prestazione di Compagnoni non era stato rispettato quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 95 (sui Rapporti tra società e calciatori). «Nella stessa stagione un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società».

A curare gli interessi dell’Antonio Padovani l’avvocato Flavia Tortorella di Pescara. Secondo la legale, Compagnoni è stato svincolato dalla Lisciani Teramo durante il mercato invernale. Quindi ha subìto la decisione del club, a differenza di quanto accade tra i professionisti, quando società e calciatore si mettono d’accordo e sciolgono il contratto. Il dilettante subisce direttamente lo svincolo, che non dipende da una sua volontà. Di conseguenza si azzera il tesseramento e la posizione del giocatore viene giudicata regolare.

L’Antonio Padovani Futsal può festeggiare di nuovo.