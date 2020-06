L’Aquila – Martedì tempo stabile in mattinata con sole prevalente su tutto il territorio, peggioramento atteso nel pomeriggio con temporali sparsi. In serata i fenomeni andranno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +5°C e +19°C.

In Abruzzo tempo asciutto in mattinata con ampi spazi di sereno sia sulla costa che sulle aree interne ; piogge e temporali attesi nel pomeriggio sui settori interni, asciutto altrove. Migliora in serata.

In Italia al Nord sulle regioni del Nord tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite. Locali acquazzoni o temporali pomeridiani in sviluppo su Alpi e Appennino mentre altrove il tempo tempo resterà più asciutto. Stabile anche in serata con nubi sparse. Al Centro giornata all’insegna del tempo stabile al Centro Italia con nubi sparse al mattino sui settori Adriatici e al pomeriggio sulle zone interne. Ampi spazi di sereno altrove. Asciutto anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud locali piogge al mattino sulle regioni meridionali in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Migliora nel pomeriggio con nubi sparse e schiarite e residue piogge solo sulla Calabria. Asciutto anche in serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime in lieve calo al Nord e sulla Sicilia, massime in generale aumento.



(Centro Meteo Italiano)