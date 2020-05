L’Aquila – Venerdì nuvolosità irregolare al mattino prima di un generale peggioramento che porterà temporali anche intensi nel pomeriggio; instabilità diffusa anche in serata con piogge sparse. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

In Abruzzo tempo generalmente asciutto al mattino con molte nubi su gran parte della regione, locali piogge sui settori interni; nel pomeriggio si attende un generale peggioramento che porterà temporali diffusi su gran parte del territorio. Fenomeni attesi anche nelle ore serali su tutti i settori.

In Italia al Nord giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un pò su tutte le regioni. Miglioramento in serata.Al Centro maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata. Al Sud mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove.

Temperature minime in aumento, massime in calo.

(Centro Meteo Italiano)