L’Aquila – Mercoledì tempo prevalentemente asciutto nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata tempo stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +3°C e +15°C.

In Abruzzo isolate piogge al mattino lungo la costa, poco nuvoloso altrove con tempo asciutto; nel pomeriggio il tempo si manterrà stabile su tutta la regione con qualche nube sparsa. Ampi spazi di sereno in serata sulla costa e sulle zone interne.

In Italia al Nord bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nord-occidentali. La giornata inizierà con nubi irregolari in Abruzzo e deboli piogge lungo le coste, sereno altrove. In Centro nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile, soleggiato altrove. Al Sud piogge o locali acquazzoni sulle regioni meridionali peninsulari, specie tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato e stabile altrove. Tendenza a generale stabilità dalla serata su tutte le regioni.

Temperature in generale calo.

(Centro Meteo Italiano)