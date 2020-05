L’Aquila, smarrito Pc: si offre ricompensa

È stato smarrito il 22 maggio a L’Aquila, tra Coppito (Viale delle Fiamme Gialle) e L’Aquila centro una borsa nera con all’interno un pc di marca Acer. Si offre ricompensa.

Nella borsa nera in tessuto c’era un portatile reversibile in tablet di marca Acer come quello in foto. La borsa inoltre conteneva un mouse, un hard disk e due mascherine. Contattare il 351.8036833

