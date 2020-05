L’Aquila, riparte anche il Caffè Cavour

Dopo la lunga chiusura imposta dall’emergenza Covid, riparte anche il caffè Cavour, new entry della movida aquilana in Piazza San Marco.

Il caffè Cavour aveva aperto i battenti lo scorso gennaio. L’attività, gestita da Giovanni Bravi e Gabriele Scimia, può contare su duecento metri quadrati di accoglienza, un punto a favore in un momento in cui sempre a causa dell’emergenza Covid c’è la necessità di mantenere alcune distanze cautelative.

“Siamo pronti per tornare in pista – dicono al Capoluogo Gabriele e Giovanni – con un locale sanificato e igienizzato, con i percorsi creati ad hoc per evitare assembramenti”.

Il Caffè Cavour per gli aquilani di buona memoria e appassionati di movida, rientra tra quei ricordi degli “anni d’oro” della città.

Fino al terremoto era collocato nell’omonima via: tante le serate anche musicali che hanno registrato sempre un grande riscontro di pubblico.

“Per noi che viviamo di socialità, l’emergenza ha creato non pochi problemi, ma abbiamo capito il momento”.

“Due mesi di chiusura sono tantissimi, specie per una attività che era appena ripartita come la nostra. Ora però abbiamo voglia di ripartire in tutta sicurezza per lo staff e per i nostri affezionati clienti!“.



“Non poter lavorare è stato un vero e proprio bagno di sangue per il commercio di tutto il Paese, speriamo davvero che ci sia in questa fase una presenza attenta e positiva delle istituzioni. Per noi aquilani, ‘tarati’ alle difficoltà e alle emergenze e che abbiamo già subito il terremoto, adesso è ora di lasciarci questi mesi alle spalle: è il momento della positività!”.

Il Caffè Cavour per adesso sarà aperto dalle 17 fino a chiusura.