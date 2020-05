L’Aquila – Martedì cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, con tempo asciutto; instabilità in aumento al pomeriggio con temporali localmente intensi, mentre in serata si attendono ancora residue piogge sparse. Temperature comprese tra +10°C e +18°C.

In Abruzzo tempo generalmente stabile al mattino con cieli poco nuvolosi su tutti i settori; instabilità in aumento al pomeriggio con temporali anche intensi su gran parte della regione. Fenomeni anche in serata sulla costa e sulle zone interne, ma di minore intensità.

In Italia tempo diffusamente instabile al pomeriggio con temporali localmente intensi su Trentino, alta Lombardia e Romagna. Attenuazione dei fenomeni in serata ma con piogge al Nord Est. Seconda parte di giornata caratterizzata da condizioni di generale maltempo con temporali più intensi sui rilievi in estensione ai settori

costieri nel tardo pomeriggio e in serata. Instabile su Molise e Sardegna con piogge e temporali sparsi, tempo più asciutto altrove salvo locali acquazzoni sulle zone interne di Calabria, Campania e Basilicata.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)