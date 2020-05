L’Aquila – Nuvolosità compatta nella giornata di sabato sia nelle ore diurne sia nella serata, ma con tempo asciutto. Piogge attese domenica pomeriggio, fenomeni sparsi anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +24°C.

In Abruzzo molte nubi compatte nella giornata di sabato su tutto il territorio, nuvolosità diffusa anche in serata, domenica mattina il tempo sarà stabile, mentre nel pomeriggio si attendono locali piogge sui settori interni. Migliora tra la sera e la notte.

In Italia molte nubi in transito per tutto l’arco della giornata con locali temporalial Nord Ovest e deboli piogge sul resto dei settori. Più asciutto soltantoal Nord Est. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sin dalle prime ore del mattino, tempoasciutto in giornata salvo piogge sparse su alta Toscana e Umbria. Bel tempo e sole prevalente quasi ovunque salvo il transito di innocuanuvolosità su Sicilia nord occidentale, Campania e Molise. Maggioriaddensamenti sulla Sardegna con pioviggini.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo.

(Centro Meteo Italiano)