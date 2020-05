Fase 2, riparte anche l’Hot Shot di via Marrelli

Il locale Hot shot di via Marrelli, in centro storico all’Aquila riparte dalla fase 2 con l’asporto, per tornare “a pieno ritmo” ma con le dovute precauzioni, dal 18 maggio.

Hot shot, “bel colpo”, è uno degli ultimi locali ad aver aperto i battenti in centro storico prima della pandemia Coronabìvirus.

Un’inaugurazione che venne fatta “sotto tono” proprio per via dell’emergenza dal giovane Riccardo Di Marco che insieme alla compagna Emanuela ha deciso di puntare sul centro storico della città.

Adesso, con le ultime ordinanze regionali, Hot Shot può effettuare l’asporto; fino al 18 maggio resta ancora il divieto di consumare bevande e alimenti all’interno degli esercizi commerciali. Con l’ordinanza 59 invece, si potrà tornare all’apertura al pubblico.

Aperto e chiuso in tempo record per l’emergenza, Hot Shot è pronto adesso per allietare l’ora dell’aperitivo o il dopocena degli aquilani che, complice la bella stagione, scalpitano per tornare ad animare le vie del centro storico, dopo due mesi di silenzio e isolamento.

“È stato propio un ‘bel colpo’, di nome e di fatto – spiega Riccardo al microfono del Capoluogo – siamo tornati in centro carichi di speranze. Speravamo che Hot Shot potesse essere una sorta di spartiacque, tra la vita di prima e quella di adesso, fiaccati da quasi 11 anni di difficoltà legate al post sisma. Nessuno di noi poteva immaginare una situazione così difficile causata dalla pandemia Coronavirus, la sicurezza sanitaria ha avuto la priorità, adesso che la situazione si sta normalizzando, noi siamo pronti per tornare in pista!”.

Il locale è stato ovviamente sanificato e provvisto di tutti i dispositivi utili a evitare la diffusione di nuovi contagi.

“Ieri è stata un po’ una prova, giusto per sentirci anche noi un po’ più vivi. La situazione in centro era tranquillissima, anzi, faceva quasi impressione il silenzio in questa zona, soprattutto adesso che la sera comincia a fare anche più caldo. C’era giusto qualche passante, con il cane o senza… Non abbiamo sentito nulla dei disordini che sarebbero successi qui intorno, alla fine siamo stati tutti bravi e attenti. Speriamo davvero di esserci lasciati questi mesi alle spalle e di poter tornare presto alla normalità”.

Fino al 18 maggio, seguendo le disposizioni regionali in materia, Hot Shot proseguirà con il servizio di asporto, nel pieno rispetto della normativa e della sicurezza, con orario dalle 18:30 alle 23.

Successivamente, da lunedì 18 maggio si riaprirà regolarmente al pubblico; “per rilanciare la città, per riportare l’allegria in questi vicoli ancora troppo silenziosi, nel cuore pulsante di un centro che scalpita per tornare ai suoi antichi fasti, anche con i nostri cocktail, i cicchetti, dell’ottima birra e del buon vino, proprio come Bacco insegna!”, conclude.