Fase 2, la pizzeria Peperoncino parte con l’asporto

Anche la pizzeria Peperoncino in Piazza Duomo 22 all’Aquila ha attivato il servizio di asporto.

Roberta Di Donato insieme al papà Giuseppe dopo quasi 2 mesi di chiusura della loro pizzeria a causa dell’emergenza Coronavirus si è organizzata, “per cercare di segnare il passo, per non perdere la speranza, soprattutto per noi aquilani già fiaccati dalle difficoltà post sisma”.

Fino al 4 maggio, nel pieno rispetto della normativa, la pizzeria Peperoncino ha effettuato servizio a domicilio. Adesso è attivo anche l’asporto, in base all’ordinanza 52 della Regione Abruzzo che, in linea con le disposizioni dell’ultimo Decreto del Governo, continua però a proibire il consumo di bevande a alimenti all’interno degli esercizi commerciali.

La pizzeria Peperoncino è un locale storico della città; gli aquilani di buona memoria ricorderanno sicuramente il profumo di pizza lungo Viale Corrado IV, all’altezza del Barbarossa.

La particolarità della loro pizza al taglio sta anche nel formato, a spicchi, morbida e fragrante, diversa dalla solita “teglia alla romana”.

“Abbiamo sempre puntato su due cose: semplicità e prodotti genuini – spiega Roberta al microfono del Capoluogo – abbiamo una storia di famiglia legata alla pizzeria e al suo nome. Siamo voluti tornare in centro qualche anno fa, dopo il terremoto, perchè crediamo nelle risorse e nelle potenzialità di questa città”.



infatti, fino a poco prima dello scoppio della pandemia Coronavirus, la pizzeria Peperoncino si trovava a via Roio, il trasferimento nei nuovi locali di Piazza Duomo è avvenuto pochi giorni prima delle chiusure imposte dal Governo.

“Una vera mazzata per noi che viviamo di questo – aggiunge – ma non ci siamo persi d’animo. Armati di farina e lievito siamo andati avanti e speriamo davvero di lasciarci presto alle spalle questi mesi densi di tristezza e solitudine. L’emergenza sanitaria prima di tutto, ma è importante cercare spiragli di normalità anche per non affondare psicologicamente. Due mesi di chiusura sono stati pesanti, abbiamo investito molto nella nostra attività”.

La pizza di Peperoncino si presenta in maniera molto semplice: farina di qualità, lunga lievitazione, ingredienti buoni e del territorio. In ogni piccola cosa la pizzeria ha una storia, anche con il lievito madre.

“Il nostro lievito madre – spiega Roberta – è lo stesso da anni ce lo portiamo dietro con la mia famiglia come se fosse un figlio. C’è tanto lavoro dietro, ma la soddisfazione dei clienti ripaga di ogni fatica”.

“Speriamo davvero di essere più liberi a breve e lasciarci questa brutta esperienza alle spalle. La nostra pizzeria vi aspetta e non vediamo l’ora di poter abbracciare davvero i nostri clienti”.

Per informazioni e ordini: 3401058868 – oppure 3494116818 – oppure un messaggio Whatsapp 3482904330 – oppure ancora un messaggio sulla pagina Facebook.

(publiredazionale a pagamento)