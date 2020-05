L’Aquila – Mercoledì cieli poco nuvolosi in mattinata; al pomeriggio sono attese piogge sparse che si protrarranno anche in serata. Temperature comprese tra+9 °C e +21°C.

In Abruzzo tempo asciutto al mattino con nubi sparse su tutto il territorio; al pomeriggio si attende un generale peggioramento che porterà piogge diffuse ed estese anche alle ore serali su gran parte della regione.

In Italia giornata all’insegna del tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali d’Italia con nubi irregolari al mattino e qualche pioggia o acquazzone al pomeriggio sulla Romagna, Alpi e Appennino. Mattinata asciutta ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali, locali piogge o temporali al pomeriggio tra Marche, Umbria, Toscana e Abruzzo. Bel tempo anche al sud Italia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi salvo qualche disturbo al pomeriggio e in serata sui settori interni di Puglia, Molise e Campania.

Temperature in calo sul versante adriatico, in aumento altrove.

(Centro Meteo Italiano)