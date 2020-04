Bonus Famiglia: “Una vedova appena licenziata che dovrebbe fare?”

Lo sfogo di una vedova a #dilloalcapoluogo: “D’accordo sul Bonus famiglia, ma io come devo fare?”.

Pubblicata la graduatoria per l’accesso al Bonus Famiglia della Regione Abruzzo, solo 3mila famiglie su 19mila richieste potranno accedere al primo finanziamento. In Giunta si concorda per un rifinanziamento della legge che dovrà essere votato dal Consiglio regionale, ma intanto l’alto numero di domande rivela una situazione preoccupante per quanto riguarda le persone in difficoltà in Abruzzo.

A conferma del momento particolarmente critico, a #dilloalcapoluogo arriva lo sfogo di F. L., una lettrice, che sottolinea: “Sono d’accordo che il bonus venga assegnato alle famiglie bisognose e numerose, ma mi chiedo: io che sono vedova, senza pensione di reversibilità, e che sono stata appena licenziata che dovrei fare? Mi dovrei ammazzare? Senza lavoro, con un affitto, le bollette da pagare, come vivo senza un aiuto concreto? Tra l’altro faccio parte dei lavoratori del turismo, con lavori stagionali montagna/mare, e sappiamo bene come stanno le cose nel settore. E allora cosa devono fare le persone come me per poter sopravvivere?”.

