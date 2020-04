L’Aquila – Mercoledì tempo asciutto al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi, piogge o temporali attesi nel pomeriggio. Migliora nel corso della serata. Temperature comprese tra +6°C e +13°C.

In Abruzzo tempo asciutto nel corso della mattinata con nubi sparse su tutto il territorio;piogge o temporali attesi al pomeriggio su gran parte della regione, generalmente più asciutto sulla costa. Fenomeni in esaurimento nella serata.

In Italia tempo in miglioramento sulle regioni nord-occidentali con ampie schiarite fin dal mattino, maltempo con piogge diffuse ad est, fenomeni più intensi al mattino e pomeriggio su Alpi e Prealpi. Migliora ovunque in nottata. Cieli irregolarmente nuvolosi sin dalle prime ore del mattino sulle regioni centrali, piogge o temporali in arrivo sui settori interni al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata. Giornata con variabilità prevalentemente asciutta al meridione eccetto in Sicilia, Puglia meridionale e coste tirreniche di Campania e Calabria dove avremo piogge o temporali.

Temperature in lieve aumento.

(Centro Meteo Italiano)