Tanti auguri Fio! Un augurio dal cuore, nel giorno del tuo compleanno, da chi ti vuole bene

Eccoci qua, a scrivere un augurio per il tuo compleanno.

Dovremmo dire che questo è un giorno speciale, che speriamo che tu lo trascorra in allegria e con le persone a te care, ma purtroppo sappiamo bene che non sarà esattamente come lo avevi immaginato.

Vogliamo però, per un attimo, distogliere l’attenzione da quanto di brutto c’è intorno a noi in questo momento e ricordarti di chi ti vuole bene e, silenziosamente, ti sta quotidianamente accanto.

Sarebbe banale augurarti solo cose belle, perché si sa, la vita non è solo questo.

Ti auguriamo di saper apprezzare le piccole cose, di fare tesoro di ogni esperienza, di non smettere mai di sognare e di lottare per ciò in cui credi.

Ti auguriamo di essere felice, tanto, e di ricordarti dei bei momenti quando attraverserai quelli difficili, per renderli un po’ meno amari.

Ti auguriamo di saper guardare avanti, pur non dimenticando il passato, affinché tu possa crescere restando quella che sei.

Che tu possa vivere a pieno ogni giorno e che la vita ti regali infiniti motivi per gioire.

E sappi che, per quanto lontano questa vita possa portarci, saremo sempre al tuo fianco.

Dal più profondo del nostro cuore, tantissimi auguri per il tuo venticinquesimo compleanno.

Ti vogliamo bene Fio! ❤️

