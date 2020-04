Buoni spesa al TAR, Biondi: “Dispiace che tremila aquilani dovranno aspettare”

Dopo la sentenza del TAR sospesa la distribuzione dei buoni spesa: “Per colpa di pochi 3mila cittadini aspettano”. L’avvocato Corti: “Plateale bugia”.

Tutto fermo per quanto riguarda la distribuzione dei buoni spesa del Comune dell’Aquila, dopo il decreto cautelare del TAR. “Oltre tremila aquilani dovranno attendere di ricevere i buoni spesa perché ci sono persone che anziché richiederli nel comune di residenza li hanno richiesti a quello dell’Aquila. Il ricorso contro la delibera della Giunta comunale, che ha fissato i criteri per l’accesso ai ticket in base all’ordinanza del capo della Protezione civile nazionale legata all’emergenza coronavirus, ha avuto l’effetto di sospendere inevitabilmente la consegna dei tagliandi”. Così il sindaco Pierluigi Biondi nel punto stampa di oggi.



“Gli uffici avevano predisposto tutto e in tempi coerenti con la complessità delle procedure, procedendo ad accuratissime verifiche su tutte le 1800 domande che erano pervenute. Tanto è vero che la distribuzione dei primi 100 tagliandi è già avvenuta. Una volta avuta conoscenza della decisione del giudice del Tar il processo di consegna dei coupon è stato congelato. Ci dispiace davvero per le famiglie che attendevano con una ragionevole ansia e una legittima aspettativa questi benefici. Come amministratori riteniamo di aver agito nel giusto, applicando disposizioni attuate in tantissimi altri comuni italiani, anche a guida del centrosinistra. Attendiamo con serenità l’esito del provvedimento che sarà adottato dal tribunale”.

L’avvocato Fausto Corti, però, precisa sulla sua pagina Facebook: “Il Sindaco ha appena affermato in diretta facebook che è stato costretto a sospendere il bando per i buoni alimentari a causa della sospensiva che il TAR ha concesso nel ricorso che ho predisposto insieme ai colleghi Racano Piermarocchi e Rosettini in favore di una famiglia residente in Puglia, ma che vive stabilmente a L’Aquila, tanto che la figlia studia alla scuola media Carducci. Si tratta di una plateale bugia: il TAR ha solo disposto la ammissione con riserva della famiglia da noi assistita, per cui il solo adempimento che il Comune è tenuto a eseguire è consentirle di presentare la domanda e procedere alla sua valutazione. Non vi era alcuna necessità di bloccare la erogazione dei buoni, anche perché il contributo massimo a cui i nostri assistiti potrebbero aspirare è pari a 300,00 euro (ossia neppure l’un per mille dell’intero contributo pari a euro 368.000) un importo che il Comune potrebbe facilmente accantonare in attesa di valutare la domanda dei nostri assistiti e, nel contempo, procedere alla erogazione della restante somma. Non vi sono, perciò, ragioni giuridiche per negare una misura di soccorso alle migliaia di bisognosi che hanno già presentato la loro domanda e che Biondi ha deciso di prendere in ostaggio per motivi che sono solo ed esclusivamente di riprovevole natura politica”.

Per quanto riguarda i controlli, nella giornata di ieri, mercoledi 22 aprile 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 913 controlli personali, con 27 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020, 1 persona denunciata per altri reati, 505 attività o esercizi commerciali controllati e 1 titolare di attività o esercizi sanzionato.

Tutti i contenuti del punto stampa.