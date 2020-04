Coronavirus, gli alpini sanificano il carcere di Sulmona

Coronavirus, a Sulmona tornano gli Alpini per la sanificazione.

Dopo il loro prezioso intervento nell’incendio del Morrone del 2017, arrivano i disinfettori del Battaglione Vicenza del 9° Reggimento, che avviano programma di sanificazione su richiesta delle Autorità.

In questi giorni di emergenza Coronavirus l’Esercito ha avviato le pratiche per la sanificazione della Casa Circondariale di Sulmona, primo intervento di questo tipo in Abruzzo da parte delle Forze Armate.

La sanificazione si è resa necessaria a seguito delle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus/Covid19 disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nuclei specializzati di disinfettori del 9° Reggimento Alpini, a seguito della richiesta avanzata dal Direttore della Casa Circondariale di Sulmona, giovedì effettueranno la sanificazione e il lavaggio dei luoghi aperti al pubblico, nonché delle aree promiscue dove il rischio di contagio è verosimilmente più elevato.

Questa tipologia di intervento, per cui l’Esercito ha specifiche competenze e peculiarità nel settore, rientra nell’ambito della cosiddetta medicina preventiva e dell’igiene ambientale, per contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare, quindi, la salubrità ambientale.

Tale expertise, frutto dell’esperienza maturata nei vari scenari operativi esteri in cui l’Esercito è chiamato ad operare, viene regolarmente impiegata in questo periodo di crisi per sanificare infrastrutture, mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.