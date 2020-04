Gina scomparsa da Casentino, chi l’ha vista?

Casentino, chi ha visto Gina, 74enne scomparsa da ieri mattina,

Gina, in foto, non è sposata, vive da sola in un Map di Casentino accanto a suo fratello. Abituata a camminare, esce ogni giorno percorrendo sempre lo stesso giro. Dalla parte bassa del paese, risale verso Ocre, per poi tornare a casa. Non ieri, però, quando a casa non è tornata.

Indossa un jeans blu scuro e una maglia verde. Al momento dell’allontanamento portava in testa un cappellino bianco e una mascherina sul volto.

Abbiamo sentito la dottoressa Roberta Bernardi, neuropsicologa del Centro Clinico CreativaMente, che ci ha confermato “un disorientamento spazio-temporale è uno dei primi campanelli di allarme di una demenza senile o di un principio di Alzheimer. L’altra casistica frequente è il black out temporaneo della memoria a breve termine, cioè episodi isolati che rappresentano l’inizio di una patologia. Potrebbe succedere – continua l’esperta sentita dal Capoluogo.it – di non riconoscere i luoghi circostanti o di non riuscire a individuare la strada di casa. Più difficile, perché rappresenta uno stadio più avanzato della patologia, non ricordare il proprio nome, ma, in uno stato confusionale e di agitazione, potrebbe accadere anche nella fase iniziale”.

Al momento non è possibile escludere alcuna ipotesi, per cui chiunque potesse aver dato ricovero alla signora o chiunque la incontrasse – nelle possibilità di uscita garantite dalle norme in vigore in questo delicato momento emergenziale – è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine.

La donna è presumibilmente senza un giubbotto. La zona di Sant’Eusanio Forconese, in questo periodo di inizio aprile, è ancora caratterizzata da rigide temperature notturne, per la vicinanza del fiume Aterno.

Uomini e mezzi impegnati nelle operazioni di ricerca. Si sta cercando di implementare tutte le squadre possibili, per sfruttare l’orario giornaliero ed evitare di arrivare alla notte, quando potrebbe tornare a gelare e si teme che la donna possa essere fuori, priva di ripari.

Casentino, l’ultimo avvistamento di Gina

La signora è una pensionata, lavorava alla Asl. È uscita di casa, dal suo Map di Casentino, ieri mattina dopo le ore 9, a piedi. La donna non guidava ormai da tempo.

L’ultimo avvistamento c’è stato alle 9,45 circa, all’altezza del bivio per Fossa. Dopo si sono perse le tracce della 74enne di Casentino. A dare l’allarme il fratello. Le ricerche sono partite ieri sera dalle 19,30.

Casentino, donna scomparsa: le ricerche

Per le operazioni di ricerca si sono attivati i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Attive le unità cinofile di superficie e molecolare.

Sul posto è arrivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco dotato di verricello. Nella notte, invece, sono stati utilizzati due droni, con le telecamere termiche: è stata sorvolata la zona, ma ancora non sono state individuate tracce. Si sta provando a ricostruire anche la rete di contatti della 74enne.