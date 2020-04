Casentino, ritrovata la donna dispersa

Casentino, è stata ritrovata la signora Gina, 74enne scomparsa dalla mattina di ieri. La donna sta bene: è stata rintracciata a San Panfilo d’Ocre.

La signora Gina è stata ritrovata in un sentiero nei pressi di San Panfilo d’Ocre. Sta bene ed è stata ricondotta a casa, nel suo Map di Casentino. La prima richiesta ai soccorritori che l’hanno rintracciata è stata di poter avere un bicchiere d’acqua.

Il ritrovamento è avvenuto precisamente a Fossa Raganesca, una dolina in prossimità di Ocre. Le ricerche nella zona del ritrovamento sono partite dalla segnalazione di un abitante del posto, che aveva visto la foto della 74enne pubblicata e aveva riconosciuto una signora passeggiare lungo un sentiero in zona San Panfilo d’Ocre.

Il sindaco di Sant’Eusanio Forconese, quasi commosso, annuncia alla redazione del Capoluogo il ritrovamento della signora Gina e sottolinea: “Ringrazio tutti per l’impegno profuso nelle ricerche. In particolare i Carabinieri di San Demetrio. Sarà una Pasqua più serena per tutto il paese. La notizia del ritrovamento ci ha riempito di gioia. La comunità era molto preoccupata per questa scomparsa improvvisa. Per fortuna, grazie all’impegno di tutti, la signora Gina è stat ritrovata in salute ed è tornata a casa”.

Le ricerche, nella zona di Casentino e in tutto il territorio limitrofo, sono andate avanti per tutta la giornata di oggi. Impegnati nelle attività: Vigili del Fuoco, una squadra del CNSAS, Carabinieri di San Demetrio, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza.

Nel primo pomeriggio, dopo la segnalazione alla Prefettura, l’attivazione di due squadre cinofile per coadiuvare le attività di ricerca, che hanno dato esito finalmente questa sera, poco dopo le 19.