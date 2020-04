Nonostante il coronavirus, entra gratis nei musei: i tour virtuali

Come? Grazie ai tour virtuali. Non c’è coronavirus che tenga dinanzi alla voglia di distrarsi e immergersi nella cultura artistica, distanti ma comunque vicini, anche se grazie alla tecnologia.

Italia e non solo, perché la cultura è universale ed è anche sorprendentemente vicina. Lo dimostrano le mete abruzzesi citate – anche da siti specifici riferiti all’arte – nelle numerose liste che circolano sul web. Non manca L’Aquila, con il Munda.

Il Museo nazionale d’Abruzzo sui suoi canali social pubblica diverse foto di una singola opera o di opere affini presenti sul territorio. Pubblicazioni accompagnate dalle descrizioni storiche, vicende. Soprattutto, propone visite virtuali. Le opere da visitare sono, dal post sisma, all’interno dell’ex Mattatoio, ma rientrano nel Polo museale abruzzese. I tour diventano più dinamici, poi, anche grazie ai video che portano e trasportano i visitatori virtuali dentro le pareti del Museo ‘che visse due volte’. Clicca qui per il link

Ecco alcuni link per iniziare veri e propri viaggi virtuali. Bastano pochi click, visitare il sito dei musei e le loro pagine social. Buona visione!

1. Pinacoteca di Brera – Milano clicca qui per il link

2. Galleria degli Uffizi – Firenze clicca qui per il link

3. Musei Vaticani – Roma clicca qui per il link

4. Pinacoteca Nazionale di Bologna clicca qui per il link

5. Biennale di Venezia clicca qui per il link

6. Museo Archeologico – Atene clicca qui per il link

7. Prado – Madrid clicca qui per il link

8. Louvre – Parigi clicca qui per il link

9. British Museum – Londra clicca qui per il link

10. Metropolitan Museum – New York clicca qui per link

Per concludere, il Mibact – Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo fa sapere che sul suo canale Youtube pubblica video “interamente dedicati alle iniziative virtuali dei musei, siti archeologici, biblioteche, archivi, attività dello spettacolo, cinema, audiovisivo e musica”. Alla maratona nel tempo del contagio, iniziata alla data del 13 marzo, partecipano anche istituzioni non statali e i video devono essere caricati in relazione agli aggiornamenti.

#iorestoacasa