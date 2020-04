Coronavirus, altri due positivi al carcere di Sulmona

Carcere di Sulmona, altri due poliziotti positivi al Covid-19. A dare la notizia la FP CGIL.

“Questa Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza che altri due poliziotti penitenziari, in servizio presso il carcere di Sulmona, sono risultati positivi al COVID-19“, riporta una nota diffusa a mezzo stampa.

“Già qualche giorno fa, si è registrato un caso analogo che attualmente si trova ricoverato presso un nosocomio del distretto. Una crescita esponenziale, ormai, negli Istituti Penitenziari di tutto il panorama nazionale, con interessamento dei lavoratori e della popolazione detenuta. Una situazione, senza alcuna perifrasi di retorica, che sta destando seria preoccupazione per lo stato di salute di tutta la collettività penitenziaria“.

“La FP CGIL, con molteplici atti ha coinvolto le varie autorità sanitarie ed istituzionali, affinché venisse effettuato il tampone nelle carceri abruzzesi, così da contenere i contagi e mirare ad individuare gli eventuali soggetti asintomatici, considerata l’elevata esposizione biologica. Indi per cui, urge un immediato intervento di specie presso l’Istituto sulmonese, visto l’aumento dei casi in discussione, ed avviare ogni attivitá di prevenzione nei confronti dei soggetti entrati in contatto con i casi di cui sopra, essendo certi della già apprezzabile e scrupolosa attenzione”.