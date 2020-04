Coronavirus, primo caso in Valle Subequana

VALLE SUBEQUANA – Un uomo di Castelvecchio Subequo positivo al Coronavirus.

Primo caso di Coronavirus in Valle Subequana. Si tratta di un uomo di Castelvecchio Subequo, che – come spiega il sindaco Pietro Salutari – è già in isolamento e ha “informato per tempo le strutture preposte”.



“Cari concittadini – scrive il sindaco Salutari – vi devo comunicare una notizia non positiva, purtroppo anche nel nostro paese abbiamo un caso positivo al Coronavirus comunicato dalla Asl. Non c’è da preoccuparsi la situazione è gestita direttamente dal servizio di salute pubblica della ASL di Sulmona, quello che mi preme raccomandare in maniera ancora più forte è di rispettare le regole, restiamo a casa usciamo il meno possibile. Esprimo piena vicinanza alla famiglia nella certezza che tutto andrà bene”.

Intanto oggi sono 18 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo, di cui 5 alla Asl Avezzano Sumona L’Aquila.