L’Aquila – Fine settimana all’insegna del bel tempo: ampi spazi di sereno sia nelle ore diurne di sabato salvo possibili nubi al pomeriggio. Sereno anche nell’intera giornata di domenica; anche in serata le condizioni meteo si manterranno stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra -2°C e +11°C.

In Abruzzo weekend caratterizzato dal tempo stabile su tutta la regione: sole prevalente sia sabato che domenica su tutti i settori salvo possibili innocui addensamenti. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampie schiarite.

In Italia bel tempo e cieli prevalentemente sereni su tutti i settori, sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali. Qualche nube in più sui monti nella parte centrale del giorno.Ampie schiarite e tempo asciutto per tutto l’arco della giornata con innocue nubi al pomeriggio sull’Appennino centrale.Nuvolosità a tratti compatta sui settori ionici della Calabria e Puglia meridionale con locali o deboli piogge, tempo asciutto altrove salvo locali o deboli piogge possibili nel sud della Sicilia.

(Centro Meteo Italiano)