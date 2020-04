Coronavirus, due nuovi casi a Celano

Salgono a 4 i casi a Celano. Due nuovi positivi in città sono stati comunicati dalla Asl al sindaco Settimio Santilli. Si tratta di contagi legati alla situazione d’emergenza emersa alla Clinica San Raffaele di Sulmona.

25 casi positivi sugli 88 tamponi eseguiti nella struttura alle porte di Sulmona, che rischia di diventare au autentico focolaio, non solo per la Valle Peligna. Tra le positività due riguardano proprio Celano. Due persone residenti nel Comune marsicano, che erano ricoverate nel nosocomio peligno, sono tra i nuovi casi accertati di Covid-19.

“È appena arrivata la nota ufficiale della Asl nella quale mi sono stati comunicati due nuovi casi accertati Covid19 di due persone di Celano. Come già ho avuto modo di dire, i contagi sono dovuti alla forte criticità della Clinica San Raffaele di Sulmona. Le due persone ricoverate nella stessa Clinica San Raffaele di Sulmona da diversi settimane per altre patologie pregresse, legate a problematiche di deambulazione, sono tuttora ricoverate nella stessa”.

Così il sindaco: “Sento telefonicamente già da diversi giorni le persone contagiate e le loro famiglie le quali non hanno avuto contatto fisico con i loro cari già da diverso tempo. A loro sin d’ora a nome della Città di Celano che rappresento formulo i migliori auguri di pronta guarigione. Oggi per le vie della città sembra un venerdì legato al mercato in piazza. Multe e denunce non bastano! Cosa altro deve succedere per farvi capire che dovete rimanere nelle vostre case e rispettare le regole?”.