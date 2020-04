Coronavirus, solidarietà a Balsorano: il cuore grande della famiglia Valentini

Il calcio, il canto e il giornalismo al servizio della solidarietà a Balsorano. 1000 mascherine per il Comune, grazie alla donazione di Enrico, Luana e Roberta Valentini.

Un gesto di solidarietà comunicato dalla pagina Social del comune rovetano, dove nelle scorse settimane sono stati registrati tre casi positivi al contagio da Covid-19. Enrico Valentini, calciatore del Norimberga, Roberta Valentini, cantane e attrice e Luana Valentini, giornalista di professione, sono scesi in campo per aiutare una comunità alla quale sono legati da affetto e radici profonde. La loro è stata la prima di future donazioni per sostenere il paese in questo momento delicato ed emergenziale.

Queste le parole nella comunicazione diffusa dal Comune di Balsorano, perché il coronavirus si combatte anche a colpi di beneficenza.

“Un gesto di tale generosità era doveroso sottolinearlo, anche per permettere alla cittadinanza di ringraziare queste magnifiche persone. Enrico Valentini, che già abbiamo avuto l’onore di incontrare in Municipio, calciatore del Norimberga, e le sue sorelle Roberta Valentini, cantante e attrice, e Luana Valentini, giornalista, hanno effettuato una donazione che ha permesso di acquistare 1.000 mascherine, rendendosi disponibili a inviarne delle altre in futuro. Da parte di tutti noi un sentito ringraziamento per il gesto di solidarietà, generosità e attaccamento verso la propria terra di origine. Questo dimostra ancora una volta che seppur la vita può portare a vivere fuori dall’Italia si resta sempre attaccati alle proprie radici”.