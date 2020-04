Coronavirus, l’assessore Guido Liris torna a fare il medico

L’AQUILA – Guido Quintino Liris assessore “part-time”, tornerà a fare il medico per affrontare sul campo l’emergenza Coronavirus.

“La scelta dell’assessore Liris di chiedere il part-time per tornare a indossare il camice e affrontare in prima linea l’emergenza Coronavirus mi riempie d’orgoglio, e insieme a me riempie d’orgoglio tutta la Giunta. Un gesto esemplare e per niente scontato. All’assessore Liris va tutto il mio caloroso incoraggiamento insieme alla gratitudine di tutti gli abruzzesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in riferimento alla richiesta pervenuta dallo stesso Liris che ha così inteso rinunciare all’aspettativa dovuta dal ruolo di assessore per dedicarsi a quello di medico.