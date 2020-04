Linea Verde, Abruzzo e PNALM tornano in tv

Si chiama “A piedi nudi nel Parco” la puntata di Linea Verde – una replica – che andrà in onda oggi alle 12.20 su Rai 1.

Non saranno a piedi nudi nelle prime inquadrature di questa puntata di Linea Verde, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, come i protagonisti della celebre commedia di Neil Simon, avranno i loro scarponi da trekking, ma sicuramente vivranno subito l’esperienza di un contatto senza filtri, quasi fossero a ‘piedi nudi’, con uno dei

patrimoni di biodiversità più grandi e importanti del nostro Paese, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 50.000 ettari, “fuoco” di questa puntata di Linea Verde.

Il primo contatto sarà una passeggiata nel Bosco della Difesa di Pescasseroli dove i due conduttori ci parleranno dei fitoncidi, ovvero di quegli oli essenziali che le piante sprigionano grazie alle fratture del sottobosco calpestato, e che uno studio dell’Università di Stanford in California sta dimostrando come siano utili per abbassare la pressione e alzare il tono dell’umore, con ricadute virtuose sul nostro patrimonio immunitario.

L’incontro con il territorio si fa poi spettacolare con un mezzo che torna occasionalmente in puntata, l’elicottero dei Carabinieri Forestali. Ingrid sorvola infatti le Foreste Vetuste di 700 e più anni per poi spingersi fino

a Sulmona attraverso un piano di volo che prevede Opi, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Scanno. In ognuno di questi luoghi si avvierà quindi il consueto dialogo tra ambiente, arte, storia, tradizione, prodotti, imprenditoria e cultura che anima ogni puntata di Linea Verde.