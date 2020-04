L’Aquila – Giovedì giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra -5°C e +9°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente su gran parte del territorio, locali addensamenti sulle zone interne al pomeriggio. Tempo asciutto anche in serata con cieli generalmente sereni

In Italia tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sui rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni. Ampie schiarite su tutte le regioni salvo maggiori addensamenti su coste e pianure del Lazio al mattino e al pomeriggio ma senza fenomeni. Prima parte della giornata con molte nubi sulle isole maggiori associate a deboli piogge, bel tempo altrove ma con fenomeni in estensione alla Calabria al pomeriggio e in serata.

Temperature minime in calo e massime in generale aumento salvo su Sicilia e Sardegna.

(Centro Meteo Italiano)