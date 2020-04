Coronavirus, sei nuovi positivi ad Avezzano

Coronavirus, cresce ancora il numero dei casi ad Avezzano. Sei nuovi contagi in città.

Salgono a 35 i positivi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus sul territorio avezzanese. Come comunicato dal sito istituzionale del Comune, nella sezione dedicata, aggiornata costantemente sui dati del contagio ad Avezzano e sul totale dei controlli effettuati dalla Polizia municipale.

I casi confermati di contagio da Covid-19 sono 35, sei in più risultati dall’aggiornamento al 31 marzo. 83 le persone in sorveglianza sanitaria, monitorate dalla Asl. 35 sono i residenti in isolamento fiduciario.

Coronavirus, tutti i contagi nei Comuni marsicani

Di seguito il resoconto dei dati registrati, Comune per Comune, nel territorio marsicano.

Avezzano 35 casi, Balsorano 3 casi, Canistro 1 caso, Celano 1 caso, Cerchio 1 caso, Collarmele 8 casi, Gioia dei Marsi 1 caso, Magliano de’ Marsi 4 casi,

Pescasseroli 2 casi, Pescina 4 casi, Ortona dei Marsi 2 casi, Ortucchio 1 caso,

San Benedetto dei Marsi 4 casi, San Vincenzo Valle Roveto 1 caso, Scurcola Marsicana 1 caso, Tagliacozzo 2 casi, Trasacco 1 caso.

Con gli ultimi sei casi emersi ad Avezzano la Marsica raggiunge 72 positivi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria.