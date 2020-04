Coronavirus Abruzzo, nuovi casi positivi in diminuzione

Contagi da Coronavirus, per il terzo giorno consecutivi dato in diminuzione.

Per il terzo giorno consecutivo in Abruzzo ci sarà un aggiornamento sui contagi da Coronavirus che fa ben sperare. Lo ha annunciato il Presidente Marco Marsilio, durante il Consiglio regionale in corso a Palazzo dell’Emiciclo.

Il presidente Marsilio, nella sua relazione, ha sottolineato come la previsione dei 1500 positivi al 31 marzo è stata sostanzialmente rispettata. Tra la curva minima dei 1200 contagi e la massima dei 1900, è stata quindi ripettata la previsione “mediana”. “Stiamo aspettando l’aggiornamento odierno – ha sottolineato il presidente Marsilio – quindi non posso dare il dato preciso, ma potrebbe essere inferiore a quello di ieri e l’altro ieri”.

Negli ultimi due giorni gli aumenti registrati in Abruzzo si sono attestati in 52 e 56 casi positivi. Quindi oggi il dato potrebbe attestarsi intorno ai 50 casi.

Il Consiglio regionale