L’Aquila – Martedì tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio; instabilità attesa anche in serata con precipitazioni e neve fino a 600 metri. Temperature comprese tra 0°C e +8°C.

In Abruzzo condizioni di tempo instabile nella giornata con piogge diffuse nelle ore diurne su tutto il territorio, nevicate fino a 1000-1200 metri di quota; instabilità diffusa anche nella serata con piogge estese e quota neve in calo fino a 600 metri.

In Italia molte nubi al mattino su Emilia e Piemonte con deboli piogge e neve oltre i 300-400 metri, ampie schiarite altrove in estensione a tutti i settori nel corso della giornata con graduale miglioramento anche al Nord Ovest. Nuvolosità diffusa su tutti i settori con piogge sparse e neve in Appennino inizialmente oltre i 1000 metri in calo fin verso i 400-600 metri nella serata, tempo più asciutto su Umbria occidentale e Toscana. Nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino con piogge sparse su settori peninsulari e nord ovest della Sardegna, quota neve in abbassamento sul Molise fin verso gli 800 metri nelle ore serali. Più asciutto sulla Sicilia.



Temperature in generale diminuzione da Nord a Sud.

(Centro Meteo Italiano)