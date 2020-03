METEO L'AQUILA

L’Aquila: fine settimana tra nuvole e piogge sparse previsioni

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nella giornata di domenica con ampi spazi di sereno in mattinata, nubi in aumento nelle ore pomeridiane e serali. domenica sulla costa, fenomeni più estesi al pomeriggio su gran parte della regione con neve fino a 1500 metri; quota neve in calo fino a 700 metri.