L’Aquila – Venerdì instabilità diffusa nel corso della giornata con fenomeni sparsi non solo al mattino, ma anche nel corso delle ore pomeridiane. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +4°C e +6°C.

In Abruzzo tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse sull’intera regione nel corso delle ore diurne; neve in Appennino oltre 1400-1500 metri di quota. Instabilità diffusa anche nelle ore serali sulla costa e sulle zone interne; quota neve in calo fino a 1300 metri.

In Italia esaurimento delle precipitazioni su gran parte delle regioni settentrionali entro la giornata e condizioni meteo più stabili, residue piogge o nevicate tra Liguria ed Emilia al mattino, ancora deboli fenomeni solo in Romagna al pomeriggio e sera. Altra giornata caratterizzata dal maltempo con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti sul versante adriatico e in Appennino. Neve oltre i 1300-1400 metri.

Tempo instabile con piogge e temporali su tutte le regioni. I fenomeni più intensi colpiranno ancora la Sicilia, lento miglioramento in serata o nottata. Neve oltre i 1000 metri di quota.

Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)