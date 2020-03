L’Aquila – Giovedì tempo generalmente instabile nella giornata con piogge al mattino e neve inizialmente in città, instabilità diffusa anche al pomeriggio come anche in serata quando le precipitazioni diverranno piuttosto intense. Temperature comprese tra 0°C e +6°C.

In Abruzzo nevicate sparse al mattino fino a 600-700 metri di quota, piogge abbondanti lungo la costa; nel pomeriggio la quota neve raggiungerà i 1200 metri, instabilità diffusa con piogge sparse su gran parte del territorio. Precipitazioni intense in serata sull’intera regione.

In Italia molte nubi su tutte le regioni con tempo instabile tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Quota neve oltre i 100-300 metri, più asciutto sui rimanenti settori. Condizioni di marcato maltempo sulle regioni adriatiche con precipitazioni abbondanti, neve intensa sull’Appennino inizialmente oltre i 300-400 metri in successivo rialzo fino a 1300-1500 metri. Migliora sulle tirreniche in serata. Possibilità di nubifragi sui settori ionici di Calabria, Puglia e Basilicata, molte nubi altrove con piogge diffuse di moderata o forte intensità. Qualche schiarita in più sulla Sardegna e nel sud della Sicilia.

Temperature in generale aumento, sia nei valori minimi che nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)