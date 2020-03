Coronavirus, ASL 1 stabilizza 33 operatori socio sanitari

Assunti a tempo indeterminato 33 operatori socio sanitari: la decisione presa per incrementare gli organici nell’emergenza Coronavirus.

L’Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha provveduto a deliberare l’assunzione a tempo indeterminato, mediante la procedura di reclutamento speciale (cosiddetta stabilizzazione ex Legge Madia), di n.33

operatori socio sanitari, ctg.Bs .

Si tratta di personale ex dipendente, attualmente non in servizio, il cui reingresso andrà ad incrementare l’organico delle strutture sanitarie aziendali che, in questo difficile momento, sono impegnate a fronteggiare

la grave situazione di emergenza provocata dall’epidemia da COVID-19.

L’assunzione di tali unità sanitarie, tra l’altro di provata esperienza, permetterà di potenziare, in particolar modo, i servizi maggiormente coinvolti nella gestione della crisi.

L’Asl fa sapere, in una nota di aver “ritenuto assolutamente doveroso approntare ogni sforzo per cercare, comunque, di fornire una adeguata risposta alle pressanti e contingenti richieste assistenziali del territorio. Questa iniziativa rappresenta un concreto riscontro alle legittime aspettative dei lavoratori e costituisce un ulteriore tassello per il potenziamento dell’organico aziendale.

Al tempo stesso, l’Azienda Sanitaria Locale 1 fa sapere di aver pagato la produttività a circa 3192 dipendenti e di aver proceduto al pagamento del trattamento accessorio sospeso per gli anni 2016 e 2017 e di un ulteriore saldo della produttività riferito agli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo delle risorse residue degli altri fondi contrattuali, individuato in una quota teorica lorda complessiva, per il personale in servizio in entrambi gli anni, variabile tra un massimo di € 1.250,00 ad un minimo di € 450,00.