Coronavirus, il punto a L’Aquila

Coronavirus, sono 6 i casi positivi al Covid-19 a L’Aquila, nel momento in cui l’Abruzzo fa registrare ieri il numero più alto dei contagiati dall’inizio dell’epidemia: 122 nuovi casi. Il punto.

Sono 6 i casi positivi confermati a L’Aquila. Il primo paziente positivo accertato, una ricercatrice lombarda – che è stata dimessa qualche giorno fa dal San Salvatore – e gli ultimi due casi accertati nell’aggiornamento regionale di ieri, 19 marzo. Si tratta di due donne, entrambe professioniste nell’ambiente medico-ospedaliero.

Coronavirus, i casi accertati a L’Aquila

L’emergenza è scoppiata non a Roma – con i primi due cinesi contagiati -, ma a Codogno il 20 febbraio scorso. A L’Aquila il coronavirus arriva ufficialmente 9 giorni dopo. Il 29 febbraio si registra il primo caso confermato: ad aver contratto il virus è una ricercatrice bresciana, a L’Aquila per sostenere l’esame di abilitazione.

Coronavirus, il primo paziente guarito a L’Aquila

La ricercatrice, ricoverata al San Salvatore, dopo essere stata sottoposta alle cure ed essere risultata negativa ad un primo test, ‘si è negativizzata’ ed è stata dimessa qualche giorno fa, come annunciato da Ilcapoluogo.it. Dopo essere stata posta in isolamento domiciliare, è risultata negativa anche ad un secondo e terzo test: è il primo paziente guarito a L’Aquila.

Il secondo caso registrato sul territorio aquilano l’11 marzo, riguarda un uomo non residente in città, ma qui domiciliato da anni.

L’uomo, dopo essere risultato positivo al contagio da Covid-19, è stato ricoverato nel Reparto di Malattie Infettive all’Ospedale San Salvatore ed è in buone condizioni.

Il terzo caso viene comunicato dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione, lunedì 16 marzo. Si tratta di un giovane di 33 anni, rientrato dal Nord Italia qualche tempo fa. Fortunatamente il 33enne aveva tempestivamente comunicato i propri spostamenti verso il nord ed era quindi, già da tempo, in isolamento domiciliare. Anche lui è ricoverato nel reparto di malattie infettive aquilano.

Un nuovo caso positivo, il quarto per L’Aquila, viene comunicato dalla Regione mercoledì 18 marzo. Si tratta di una donna 35enne, residente a Barisciano, ma domiciliata a L’Aquila. La giovane è stata ricoverata all’ospedale del G8, riattivato per far fronte all’emergenza sanitaria.

Gli ultimi due casi, registrati il 19 marzo, riguardano due donne residenti a L’Aquila. Entrambe professioniste in ambito sanitario.

Coronavirus, la situazione dei ricoveri a L’Aquila

IlCapoluogo.it ha ascoltato Alessandro Grimaldi, primario del Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, per avere il quadro completo della situazione del presidio sanitario e del rinato Ospedale del G8, rinominato Covid Hospital.

«Al Reparto Malattie infettive del San Salvatore abbiamo 20 posti in totale. 19 sono stati già occupati per i ricoveri di casi positivi al Covid-19. I pazienti presentano tutti la polmonite, ma le loro condizioni sono stabili».

«Per quanto riguarda l’ospedale del G8, invece, tutti i sei posti disponibili sono stati occupati». Ricoverati al G8 ci sono: la 35enne di Barisciano, un uomo di Castel di Sangro, due pazienti marsicani, tra i quali un medico 69enne di Avezzano, e due pazienti arrivati da Pescara venerdì 20 marzo.