L’Aquila – Condizioni di tempo stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno in mattinata, nubi in aumento nelle ore pomeridiane e serali. Instabilità diffusa domenica con piogge sparse e possibili nevicate fino a 800 metri in nottata. Temperature comprese tra +3°C e +16°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nella giornata di domenica con ampi spazi di sereno in mattinata, nubi in aumento nelle ore pomeridiane e serali. domenica sulla costa, fenomeni più estesi al pomeriggio su gran parte della regione con neve fino a 1500 metri; quota neve in calo fino a 700 metri.

In Italia al mattino visibilità ridotta lungo le aree padane a confine tra Lombardia,Veneto e Romagna. Tempo asciutto per tutto l’arco della giornata sia sui settori alpini dove sono attesi addensamenti al pomeriggio e sia sulle aree costiere. Tempo buono su tutte le regioni con ampie schiarite alternate a locali addensamenti, più compatti lungo il crinale appenninico ma senza fenomeni di rilievo.Nuvolosità in aumento sulle isole maggiori con possibili piogge in Sicilia entro le ore serali e notturne, bel tempo altrove ma con cieli che si faranno via via sempre più sporchi per l’arrivo di nuvolosità.

Temperature attese in calo nei valori massimi, stazionarie o in rialzo le minime.

(Centro Meteo Italiano)