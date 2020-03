Auguri Don Attilio Cecchini, toga di platino e 95 primavere

Avvocato, combattente, giornalista d’assalto, sognatore, personaggio simbolo della resistenza aquilana post-sisma. Don Attilio Cecchini, una vita piena di storia e di esempi, oggi spegne 95 candeline.

Il noto avvocato aquilano, Don Attilio cecchini, festeggia 95 anni, oggi 20 marzo 2020. Anni vissuti sempre in prima linea, con coraggio: perché dire tutto ciò che pensa, da sempre, anche a rischio della vita, è sempre stato un diritto che ha saputo prendere e tenere stretto. Penna de “La Voce d’Italia” e Paese Sera, ha storicamente lottato contro i soprusi del regime venezuelano.

Don Attilio Cecchini è un personaggio chiave dell’ultimo Abruzzo e, ovviamente, dell’ultimo 30ennio aquilano. È l’avvocato che ha smontato il “teorema Tragnone” nello Scandalo Pop che portò nel 1992 all’arresto dell’intera Giunta Regionale; è l’“uomo nuovo” che nel 1994 si candida a sindaco dell’Aquila (e perde) nel dopo rivoluzione di “Mani pulite”. È il “padre” professionale del sindaco aquilano per dieci anni, l’avvocato Biagio Tempesta; è l’avvocato che entra in guerra col “Palazzo” per difendere (gratis) un principio: l’innocenza di un “povero cristiano di nome Michele Perruzza” protagonista del caso del “Delitto di Balsorano” morto d’infarto in carcere gridando la sua innocenza.

Poi la storia più recente, quella del dopo il sisma. Quando è difensore da un lato dei costruttori in molti processi, tra cui quello simbolo della Casa dello Studente e, dall’altro, come parte civile in quello della Commissione Grandi Rischi.

Auguri a Don Attilio Cecchini dalla sua città e auguri dalla redazione del Capoluogo.