Coronavirus, Marsilio: “Servono ventilatori e monitor”

Il punto sull’emergenza Coronavirus del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Il problema non sono i posti letto, che possono essere reperiti facilmente, il vero problema è rappresentato dai ventilarori, i monitor e il personale“. Così il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus. Come sottolineato dal Presidente, infatti, in caso di aumento di contagi saranno proprio i macchinari necessari per gli interventi a creare le maggiori difficoltà, in quanto carenti. Da qui l’appello alle comunità di abruzzesi del mondo: “Mandateci medici e macchinari”, quei macchinari che i governi si tengono ben stretti.

E sulla carenza di personale medico e infermieri si è anche soffermata l’assessore Nicoletta Verì, che ha anche ricordato la necessità di interrompere l’attività ambulatoriale programmata, proprio per reperire il maggior numero di risorse.

La conferenza stampa integrale.