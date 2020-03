Coronavirus, la Asl1 attiva raccolta fondi

Coronavirus, la Asl1 apre un canale di raccolta fondi.

La Asl Avezzano Sulmona L’Aquila ha attivato un canale per raccogliere le donazioni di fondi da utilizzare nell’emergenza coronavirus al fine di potenziare risorse e macchinari.

Un modo per mettere a frutto la generosità di cui la collettività sta già dando prova in questi difficili giorni. Grazie al contributo di ciascuno sarà possibile dare risposte più efficaci alle necessità dovute all’emergenza e sostenere l’azienda sanitaria, impegnata in uno sforzo enorme.

Gli estremi per fare donazioni di fondi sono:

-IBAN: IT27X0538703601000000164212

-Causale: Asl 1 Abruzzo Emergenza coronavirus.