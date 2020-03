Coronavirus, tampone negativo a Comdata

Allarme coronavirus rientrato a Comdata. È risultato negativo il tampone effettuato su un dipendente che aveva accusato sintomi riconducibili al contagio da Covid-19. Si torna al lavoro.

Agitazione e paure tra i dipendenti dei Contact center Comdata. La delicata situazione legata all’emergenza epidemica in corso ha portato ansie giustificate tra i lavoratori. A tenere banco, per due giorni, il caso di un dipendente che ha accusato alcuni sintomi, che rientrano tra quelli manifestati dai positivi al coronavirus.

Come da protocollo, allora, la persona è stata sottoposta a tampone. Mentre i locali di Comdata sono stati sanificati. I test effettuati sul lavoratore – come verificato da fonti accreditate dalla redazione del Capoluogo – hanno dato esito negativo. Domani, quindi, lunedì 16 marzo, si tornerà regolarmente a lavorare. Lo ha comunicato la stessa azienda in una nota.

Probabilmente la tensione è naturale ed inevitabile in situazioni come quella attuale, lo sarebbe in qualunque ambiente di lavoro, soprattutto nel caso in cui un dipendente iniziasse ad avvertire i sintomi riconducibili al Covid-19. È importante, tuttavia, mantenere la calma e attendere informazioni ufficiali e certificate.