Coronavirus, in barba a tutte le disposizioni

Pensavo di averle viste tutte dopo il terremoto di L’Aquila, invece mi sbagliavo proprio!

Dopo che vi siete passati il dpcm via Wapp; che vi siete sfogati ad insultare un po’ di gente su facebook e che avete corretto titoli (Ad articoli di giornale) e numeri ufficiali dei contagiati (fonte ministeriale); andatevi a fare una bella passeggiata a Madonna Fore (dove ci hanno segnalato in alcune fasce orarie un’affluenza tipo Portici al sabato sera!); la spesa al negozio di saponi, un giro alla ferramenta di turno e, infine, perché no! Tanto che ci state una ‘bella stozza a qualche ambulante!’

No, come se non bastasse, la linea wapp del Capoluogo da questa mattina è sommersa di messaggi di gente che segnala conoscenti andati a farsi una partita a burraco a casa di amici (quelli del Circolo, tanto ci giocavano fino all’altro ieri!); vicine di casa in cerca di una chiacchiera ed un caffé, come se niente fosse; persone a pranzo ai tavoli di un ambulante in un piazzale di un centro commerciale (con tanto di foto); gente accalcata in fila fuori da un negozio di saponi (per entrare uno alla volta!)

Ancora siamo di fronte a due reazioni: da una parte chi si è fatto prendere dalla psicosi; dall’altra chi minimizza e continua ad andare in giro come se niente fosse.

Coronavirus, vacanze di quarantena in Abruzzo

Non potevano mancare quelli delle casa vacanze… scuole chiuse e Smart Working sono un’occasione ghiotta per valutare di tornare in quarantena in Abruzzo! Perché se non incontriamo l’esercito a fermarci o a chiederci l’autodichiarazione, di certo non sarà il buonsenso!

Coronavirus, restiamo in casa

L’unica cosa che possiamo fare per contenere il contagio è rimanere a casa, non avere contatti con altre persone e smettere di andare in giro per le poche attività aperte in città.

Non è vietato camminare in montagna, se abitiamo vicino ad un percorso, nè correre o portare un cane al parco sotto casa, ma non possiamo accalcarci o stare vicino ad altre persone che non siano nostri conviventi.