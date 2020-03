L’Aquila – Venerdì qualche nube sparsa nelle ore diurne sempre con tempo stabile; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza dar luogo a fenomeni. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

In Abruzzo tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e poi anche al pomeriggio sulla costa e sulle zone interne. Nuvolosità in aumento in serata sempre senza fenomeni di rilievo.

In Italia deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia dove ci attendono nubi compatte ai bassi strati, nubi irregolari altrove ma con tempo stabile. Possibili foschie o nebbie al mattino lungo la pianura Padana. Tempo stabile al centro Italia per tutto l’arco della giornata ma con maggiori addensamenti nuvolosi specie sulla Toscana, Umbria e Lazio, qualche schiarita in più sulle regioni adriatiche. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni meridionali peninsulari e insulari durante l’intera giornata. Da segnalare qualche addensamento maggiore in Sardegna e Campania.

Temperature in ulteriore aumento su tutta Italia.

(Centro Meteo Italiano)