Coronavirus, altri due casi in Abruzzo: positivo il test su persona deceduta

Due nuovi casi positivi al primo test per il Coronavirus in Abruzzo. Uno dei due è stato eseguito sul corpo di una persona deceduta.

Nei test eseguiti la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi due nuovi casi positivi al Coronavirus.

Il primo riguarda un uomo di Pescara di 35 anni, che ha riferito di avere avuto contatti con altro caso positivo. È asintomatico e per questa ragione non è stato ricoverato, ma posto in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl.

Il secondo è stato invece eseguito sul cadavere di un uomo di Ortona deceduto nei giorni scorsi per patologie cardio-respiratorie rese sul quale è stato eseguito un esame necroscopico. Sono state attivate tutte le procedure di sicurezza per ricostruire i suoi movimenti e tracciare i contatti.

I campioni saranno inviati ai laboratori di secondo livello per le controanalisi.