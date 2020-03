L’Aquila – Venerdì tempo instabile nel corso della giornata con piogge o acquazzoni diffusi nelle ore diurne; precipitazioni anche in serata con locali nevicate fino a 1300 metri. Temperature comprese tra +4°C e +6°C.

In Abruzzo tempo instabile con piogge diffuse sui settori interni nel corso delle ore diurne, neve oltre i 1500-1600 metri, tempo asciutto lungo la costa; locali precipitazioni in serata anche sulla costa, quota neve in calo fino a 1200 metri.

In Italia tempo in deciso miglioramento al nord Italia con ampie schiarite eccetto sul Friuli Venezia Giulia dove non si esclude la possibilità di piogge o acquazzoni al mattino. Qualche nota d’instabilità in più al pomeriggio e in serata su Veneto ed Emilia Romagna. Neve oltre i 500-800 metri di quota. Altra giornata caratterizzata dal tempo instabile al centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi e con essi anche delle piogge o temporali, specie sui settori interni. Neve oltre i 1500 metri di quota.

Tempo perturbato specie tra Campania e Calabria con piogge intense e locali temporali, tempo instabile anche sulle altre regioni meridionali con brevi schiarite e brevi piovaschi.

Temperature minime e massime in lieve aumento.

(Centro Meteo Italiano)